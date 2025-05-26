Galatasaray Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Şampiyonluk Kupasını Aldı

26.05.2025 00:37
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Galatasaray, Süper Lig zaferini Yenikapı'da düzenlenen etkinliklerle kutladı ve kupasını aldı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlendikleri etkinliklerin ardından aldı.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi. İki gün süren etkinliklerin ilk gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe - Galatasaray karşılaşması kurulan dev ekranda toplu bir şekilde izledi.

Bugün kutlamalar Galatasaray Lisesi'nde başladı. Futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu attı ve Sarayburnu'nda bekleyen tekneye geçti. Burada aileleriyle boğaz turu atan sarı-kırmızılılar daha sonra Yenikapı'ya geçti.

Galatasaraylı futbolcuları, yüzbinlerce taraftar, kurulan alanda bekledi. Yağmura rağmen taraftarlar, alandan ayrılmadı. Yaklaşık 1 milyon taraftar, Yenikapı'daki kutlamaları takip etti.

Sanatçılar konser verdi

Yenikapı Miting Alanı'ndaki kutlama etkinlerinde Ebru Yaşar, Betül Demir, Enbe Orkestrası, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Altay, Güliz Ayla, Emircan İğrek, Gripin, Atiye, Kenzi BY, Kenan Doğulu gibi sanatçılar konser verirken, Suat Ateşdağlı-Yalçın ve Avangart Tabldot da DJ performanslarını sergiledi.

Konserlerin ardından futbolcular ile teknik ekip, 5 yıldızlı sahnede seçtikleri şarkılarla çıkış yaptı. İlk olarak kulüp çalışanları ve teknik ekip sahneye çıktı. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, sahneye oğlu Ali Yiğit ile birlikte Galatasaray marşıyla giriş yaptı.

Mertens ailesi duygusal anlar yaşadı

Takımdan ayrılacak Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye geldi. Mertens ve eşi, bu anlarda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Ciro'ya tezahüratlarda bulundu.

Bu sezon başarılı bir performansla sergileyen Yunus Akgün ise sahneye 'Çocukluk aşkımsın' şarkısıyla geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da sahneye dans ederek çıktı. Barış Alper Yılmaz, yakın zamanda vefat eden Volkan Konak'ın 'Aleni aleni' şarkısıyla sahneye geldi.

Victor Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısıyla çıktı

Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı. Ailesiyle sahneye gelen Osimhen daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca 'Bizimle kal Osimhen' ve 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarında bulundu.

Mauro Icardi, pelerinle sahnede

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kutlamalarda kendisiyle özdeşleşen şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı ve pelerin giyerek sahneye geldi. Sevgilisiyle sahneye çıkan Icardi'ye taraftar yoğun ilgi gösterdi. 'Şampiyon Cimbom' tezahüratları yapan Mauro Icardi, taraftarlara da üçlü çektirdi.

Fernando Muslera gözyaşlarını tutamadı

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ailesiyle sahnede yer aldı. Takım arkadaşlarının arasından geçen Muslera, sahnede duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca dev ekranda deneyimli kalecinin maçlarda yaptığı kurtarışlarının görüntüleri verildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Fernando Muslera için 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratında bulundu. Takım arkadaşları ise Muslera'yı havaya attı.

Son olarak da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri sahneye geldi.

Öte yandan İspanyol futbolcu Alvaro Morata, çocuğuyla ilgili özel bir durum olduğu için kutlamalara katılamadı.

Şampiyon Galatasaray kupasını aldı

Futbolcuların sahneye çıkmasından ardından kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi. Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika

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