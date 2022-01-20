Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmasına Fatih Terim maskeli taraftarlar geldi. Terim'in ayrılığını kabullenemeyen taraftarlar, Başkan Burak Elmas'a mesaj yolladı.
Bazı tribünler Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Burak Elmas'ı istifaya davet eden taraftarlar, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas uyuma. Burak Elmas istifa. İmparator Fatih Terim!" tezahüratı yaptı.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le anlaşarak ayrıldıklarını söylemesine rağmen tam tersi bir hareket gelmişti. Terim'in paylaştığı sözleşmedeki, "Tek taraflı fesih" ifadesi dikkat çekmişti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı - Son Dakika Spor