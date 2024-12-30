Galatasaray Süper Lig'de Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Süper Lig'de Liderliğini Sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk bölümünü 17 hafta sonunda namağlup lider tamamladı, Muslera en çok oynayan oyuncu.

30.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü birinci sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı takım, toplamda 44 puana ulaştı. "Cimbom", ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı.

Galatasaray, ligin ilk bölümünde 47 gol atarken, 19 kez topu ağlarında gördü.

En çok oynayan Muslera

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi Uruguaylı Fernando Muslera oldu.

Başarılı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın ligdeki 16 karşılaşmanın 16'sında forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı 15 maçta 1299 dakikayla Abdülkerim Bardakcı ve 15 müsabakada 1286 dakikayla Lucas Torreira takip etti.

En golcüsü Victor Osimhen

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde en fazla fileleri sarsan isim Victor Osimhen oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte, bu sezon ligin ilk yarısında 12 futbolcu 45 gol kaydetti. Galatasaray'ın rakipleri de 2 kez kendi kalesine gol attı.

İtalya ekibi Napoli'den sezon başında kiralanan Nijeryalı Osimhen, 11 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz ve 5'şer golle Michy Batshuayi ile Yunus Akgün takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ile Mauro Icardi 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Lucas Torreira ile Roland Sallai de 1'er gol attı.

Davinson Sanchez'in 5 sarı kartı var

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 5 sarı kartla bu sezon takımın ligde en fazla kart gören oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılılarda geride kalan 16 maçta 17 futbolcu toplam 36 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

En fazla sarı kart gören kişi 5 kartla Davinson Sanchez oldu. Ayrıca takımda Kaan Ayhan ve Roland Sallai 4'er, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı 3'er, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Victor Osimhen 2'şer, Michy Batshuayi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Hakim Ziyech ve Ismail Jakobs da 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da kırmızı kart gören tek isim Metehan Baltacı oldu.

Futbolcuların performansı

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

İsimMaçİlk 11SüreGolSarı KartKırmızı kart
Fernando Muslera16161440-3-
Abdülkerim Bardakcı1515129923-
Lucas Torreira1515128612-
Barış Alper Yılmaz1614127083-
Gabriel Sara151412052--
Dries Mertens1614111042-
Yunus Akgün1613105051-
Davinson Sanchez111195425-
Kaan Ayhan1211920-4-
Victor Osimhen11975592-
Roland Sallai10871614-
Mauro Icardi775264--
Ismail Jakobs87505-1-
Berkan Kutlu133480-1-
Elias Jelert143386-1-
Michy Batshuayi15137951-
Kerem Demirbay133335-2-
Victor Nelsson82281---
Metehan Baltacı74248--1
Kerem Aktürkoğlu321732--
Leo Dubois22159---
Hakim Ziyech51147-1-
Derrick Köhn1187---
Yusuf Demir4-36---
Efe Akman3-17---
Berat Luş1-3---

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Süper Lig'de Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Süper Lig'de Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.