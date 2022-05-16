Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek - Son Dakika
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Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek

16.05.2022 14:06
Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçı Galatasaray ile ENKA arasında yarın yapılacak.

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçı Galatasaray ile ENKA arasında yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Final serisinde 2-0 önde bulunan Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda sutopunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak. Mücadeleyi ENKA'nın kazanması durumunda ise final serisi 4. maça uzayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Tozkoparan, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek - Son Dakika


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