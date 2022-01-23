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Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara tepki - Son Dakika

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara tepki

23.01.2022 21:29
Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara tepki

Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünü çıkışına gelerek yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

Galatasaray- Trabzonspor maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünü çıkışına gelerek yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

Maçın bitimin ardından sarı-kırmızılılar taraftarlar protokol tribünü çıkışına geldi. Burada da tepkilerine devam eden taraftalar, yönetimi istifaya davet etti. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara tepki - Son Dakika Spor


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