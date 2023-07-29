Galatasaray taraftarının beklediği an! Yıldız futbolcu Mauro Icardi İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a iniş yaptı. Arjantinli yıldızı binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 30 yaşındaki yıldız uçaktan iner inmez taraftarına üçlü çektirdi.

PAZAR GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcu, pazar günü Rams Park'taki törenle diğer yeni transferlerle birlikte Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ayağının tozuyla basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.