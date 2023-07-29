Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a iniş yaptı. Arjantinli yıldızı binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 30 yaşındaki yıldız uçaktan iner inmez taraftarına üçlü çektirdi.
Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcu, pazar günü Rams Park'taki törenle diğer yeni transferlerle birlikte Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.
Ayağının tozuyla basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarının beklediği an! Yıldız futbolcu Mauro Icardi İstanbul'da - Son Dakika