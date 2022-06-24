Okan Buruk imzayı attı - Son Dakika
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Okan Buruk imzayı attı

24.06.2022 11:24
Okan Buruk imzayı attı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk.

(İHA)

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Okan Buruk: 'Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk' -1- Okan Buruk: 'Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk' -1-
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk imzayı attı - Son Dakika

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