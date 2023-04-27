Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var - Son Dakika
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Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var

27.04.2023 19:07

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un TFF'ye yaptığı ziyaretin perde arkası ortaya çıktı. Koç, Fenerbahçe'nin 5 maçında ciddi hakem hataları olduğunu, bunların iyi niyetli olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret için yaklaşık 2 hafta önce görüşme talebinde bulundu. Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var

İKİ BAŞKAN BİR ARAYA GELDİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı. Federasyon cephesinde ise görüşmeye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetici Müslüm Özmen katıldı.

Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF'yi ziyaretinin perde arkasında hakemler var

5 MAÇI İŞARET ETTİ

Kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç, özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek, ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini ve bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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