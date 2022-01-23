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Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor maçından notlar

23.01.2022 17:53
Trabzonspor maçından notlar

Galatasaray'da 5 değişiklikFeghouli 3 maç sonra kadrodaFatih Öztürk kaleyi aldıTrabzonspor'da 2 isim değiştiMaç kar yağışı altında oynandıSelahattin Beyazıt anıldı Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti.

Galatasaray'da 5 değişiklik

Feghouli 3 maç sonra kadroda

Fatih Öztürk kaleyi aldı Trabzonspor'da 2 isim değiştiMaç kar yağışı altında oynandı Selahattin Beyazıt anıldı Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakanın ilk 11'ine göre, Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaptı. İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt ve Morutan'ı kesen İspanyol teknik adam, bu oyuncuların yerine Fatih Öztürk, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç'a ilk 11'de görev verdi.Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.FEGHOULI 3 MAÇ SONRA KADRODA Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Cezayir'in kadrosunda olan Sofiane Feghouli takımının turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'a döndü. Cezayirli futbolcu son olarak sarı kırmızılı takımın ligin 19'uncu haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında süre alırken, takımının turnuvaya veda edip yeniden Galatasaray'a dönmesinin ardından Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı ve maça yedek kulübesinde başladı.FATİH ÖZTÜRK KALEYİ ALDIGalatasaray'ın deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı. Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe'nin istenilen performansı sergileyememesi sonrasında kaleyi devralan Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıktı.TRABZONSPOR'DA 2 İSİM DEĞİŞTİTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 22'nci haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 ismi değiştirdi. Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine yeni transfer Puchacz ve Nwakaeme karşılaşmaya ilk 11'de başladı.Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında şu ilk 11'le sahaya çıktı: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius.MAÇ KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDIGalatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç, kar yağışı altında oynandı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, kritik maçı da etkilerken, Nef Stadyumu zemininde maçı etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmadı.Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen Nef Stadyumu tribünlerinde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.SELAHATTİN BEYAZIT ANILDIHayata veda eden Galatasaray'ın efsane başkalarından Selahattin Beyazıt, Trabzonspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı futbolcular ısınma öncesinde, "Selahattin Beyazıt - Başımız sağ olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Ayrıca, Selahattin Beyazıt ve A Milli Takım ile Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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