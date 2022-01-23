Trabzonspor maçından notlar

Galatasaray'da 5 değişiklik

Feghouli 3 maç sonra kadroda

Ayrıca, Selahattin Beyazıt ve A Milli Takım ile Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.