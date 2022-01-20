Üye Girişi
Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı - Son Dakika

Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı

20.01.2022 21:41
Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı

Galatasaraylı taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasında Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Futbolculara yönelik ağır tezahüratlar yapıldı. Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçının başından itibaren Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Fatih Terim'in gönderilmesinden dolayı öfkeli olan taraftarlar, Kasımpaşa'nın öne geçmesiyle iyice küplere bindi.

"NASIL GÖNDERDİN"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başkan Elmas'a yönelik, "Fatih'i nasıl gönderdin! Hakemler doğruyor Burak Elmas susuyor. Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

FUTBOLCULARA SERT MESAJ

Taraftarlar futbolculara ise "Formayı çıkarın defolun gidin. Maçtan sonra disko, otelde kumar var. Şampiyonluk gitti aferin çocuklar" tezahüratını yaptı. Yayıncı kuruluş, taraftarın küfürlü protestoları artınca sesi kısmak zorunda kaldı.

YORUMLAR
500

Fatih Terim, Burak Elmas, Kasımpaşa, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı - Son Dakika Spor


Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
21:18 Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
21:14 Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti
21:14 Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
20:24 İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 21:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement