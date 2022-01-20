Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçının başından itibaren Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Fatih Terim'in gönderilmesinden dolayı öfkeli olan taraftarlar, Kasımpaşa'nın öne geçmesiyle iyice küplere bindi.

"NASIL GÖNDERDİN"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başkan Elmas'a yönelik, "Fatih'i nasıl gönderdin! Hakemler doğruyor Burak Elmas susuyor. Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

FUTBOLCULARA SERT MESAJ

Taraftarlar futbolculara ise "Formayı çıkarın defolun gidin. Maçtan sonra disko, otelde kumar var. Şampiyonluk gitti aferin çocuklar" tezahüratını yaptı. Yayıncı kuruluş, taraftarın küfürlü protestoları artınca sesi kısmak zorunda kaldı.