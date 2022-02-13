Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Mohamed'in 85'te attığı golle puanı kurtardı.

GÖNDERME TARTIŞMASI

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim, son anlarda oyundan alındı. Kenara gelen Akdağ tribünlere doğru, "6" işareti yaptı.

SEMİH KAYA İLE GERGİNLİK

İbrahim'in hareketinden sonra Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya kulübeden fırladı. İkili arasında gerginlik çıktı. İbrahim güvenlikler eşliğinde koridora yöneldi.

"UZATMA İŞARETİ YAPTIM"

TV100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.