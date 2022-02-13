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Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı! - Son Dakika

Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!

13.02.2022 12:33
Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ, Galatasaray stadında oyundan çıkarken yaptığı "6" işaretinin manasını açıkladı. İbrahim, "Hakem 6 dakika uzatmayacak mı? Anlamında yaptım" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Mohamed'in 85'te attığı golle puanı kurtardı.

Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

GÖNDERME TARTIŞMASI

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim, son anlarda oyundan alındı. Kenara gelen Akdağ tribünlere doğru, "6" işareti yaptı.

Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

SEMİH KAYA İLE GERGİNLİK

İbrahim'in hareketinden sonra Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya kulübeden fırladı. İkili arasında gerginlik çıktı. İbrahim güvenlikler eşliğinde koridora yöneldi.

Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

"UZATMA İŞARETİ YAPTIM"

TV100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.

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İbrahim Akdağ, Kayserispor, Galatasaray, Akdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı! - Son Dakika
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