Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas formülünü masaya yatırdı! Muslera için düşünülen yeni pozisyon bile belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas formülünü masaya yatırdı! Muslera için düşünülen yeni pozisyon bile belli oldu

06.06.2023 12:42

Galatasaray, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Şampiyon, bordo-mavililerin kapısını takas ve 4 milyon euroluk bir teklifle çalacak. Sarı-kırmızılıların takasta ise Mostafa Mohamed'i kullanması bekleniyor. Çakır'ın transfer edilmesi durumunda Muslera'nın 1 yıllık kontratını tamamlaması beklenecek ve ardından teknik ekibe katılması için teklif yapılacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde olan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas artı para formülünü devreye sokacak. Sarı-kırmızılılar, pazarlıkları Trabzonspor'a yaptıkları Mostafa Mohamed ve 4 milyon euroluk teklifle başlattı. Bordo-mavililer bu teklife sıcak bakmadı ancak pazarlıkların olumlu sürdüğü belirtiliyor. Milli eldivenin de Galatasaray forması giymek için istekli olduğu ifade edildi.

MUSLERA'YA YENİ TEKLİF

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın gelmesi durumunda Muslera ise sezonu kulübede tamamlayacak. Uruguaylı kaleciye 1 yıllık sözleşmesini doldurmasının ardından teknik ekibe geçmesi için teklif yapılacak. Muslera bu teklifi kabul etmemesi durumunda ülkesine dönecek.

YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: bugünkü Muslera, 10 tane Uğurcan Çakır yapar... Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
  • UğuR DURAN: Kimse kusura bakmasın ama Türkiyede kaleci yetişmiyor. Yetişen kaleci istikrar sağlamıyor. O yüzden Galatasaray'ın Taffarel, Mondragon ve Muslera gibi Güney Amerikadan iyi bir kaleci almasının ileriye yönelik daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Cevap Yaz 103 9 Yayından Kaldır
500
Aralarında 4 büyükler de var! Süper Lig'in yarısı PFDK'ya sevk edildi Aralarında 4 büyükler de var! Süper Lig'in yarısı PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Trabzonspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas formülünü masaya yatırdı! Muslera için düşünülen yeni pozisyon bile belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:43:46. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas formülünü masaya yatırdı! Muslera için düşünülen yeni pozisyon bile belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement