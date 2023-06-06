Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas formülünü masaya yatırdı! Muslera için düşünülen yeni pozisyon bile belli oldu

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde olan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Uğurcan Çakır için takas artı para formülünü devreye sokacak. Sarı-kırmızılılar, pazarlıkları Trabzonspor'a yaptıkları Mostafa Mohamed ve 4 milyon euroluk teklifle başlattı. Bordo-mavililer bu teklife sıcak bakmadı ancak pazarlıkların olumlu sürdüğü belirtiliyor. Milli eldivenin de Galatasaray forması giymek için istekli olduğu ifade edildi.

MUSLERA'YA YENİ TEKLİF

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın gelmesi durumunda Muslera ise sezonu kulübede tamamlayacak. Uruguaylı kaleciye 1 yıllık sözleşmesini doldurmasının ardından teknik ekibe geçmesi için teklif yapılacak. Muslera bu teklifi kabul etmemesi durumunda ülkesine dönecek.