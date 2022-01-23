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Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi - Son Dakika

Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi

23.01.2022 17:50

- Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı için iki takım stadyuma giriş yaptı.

- Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı için iki takım stadyuma giriş yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde iki takım dün son çalışmalarını gerçekleştirdi ve kampa girdi. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, Trabzonspor da Taksim'de kaldıkları otelden hareket ederek mücadelenin oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi
Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi
Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ve Trabzonspor, stadyuma geldi - Son Dakika Spor


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