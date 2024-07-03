Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma, koşu çalışması, pas organizasyonları ve topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı. Yeni transfer Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı ve Kerem Demirbay'ın doğum günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek de antrenmanı takip etti. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

03.07.2024 23:25
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray'da yeni transfer Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmandan önce 31 yaşına giren Kerem Demirbay'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de idmanı takip etti.

Galatasaray, yarın saat 12.00'de ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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