Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hatipoğlu, Emin Bayram'ın transfer teklifi hakkında konuştu - Son Dakika
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hatipoğlu, Emin Bayram'ın transfer teklifi hakkında konuştu

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncusu Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Hatipoğlu, Emin Bayram'ın Galatasaray altyapısından yetişen ve kulüp için değerli bir oyuncu olduğunu belirtti ve şu an için herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi.

02.07.2024 12:37
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hatipoğlu, Emin Bayram'ın transfer teklifi hakkında konuştu - Son Dakika

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