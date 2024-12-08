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Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Hırvatistan temsilcisi Jadran Split'i 14-9 yenen Galatasaray Zena, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan müsabakada Galatasaray Zena, ilk periyodu 6-0 önde tamamlarken ikinci periyotta da skoru 9-6 yaptı. Takımlar son periyoda 12-8 Galatasaray Zena üstünlüğüyle girerken, sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 14-9 galip ayrıldı.

A Grubu'ndaki ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 12-10 mağlup olan Galatasaray Zena, ikinci mücadelesinde Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 26-3'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Jadran Split'i 14-9 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray Zena, bu sonuçla A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ardından Dörtlü Final'e yükselen diğer takım oldu.

Hırvatistan temsilcisinde Jelena Butic, 5 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Galatasaray Zena'da Dilara Buralı ve Lena Mihailovic, attıkları 4'er golle galibiyette önemli rol oynadı.