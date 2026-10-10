Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı genel kurulda ibra edildi. Özbek, üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde 1000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.

Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.

''GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Sonrasında konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, "Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var. Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Dursun ÖzbekGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
TFF’den Montella için yeni açıklama Türkiye’ye geliyor TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
Hızlı tren seferleri başladı İki şehir arası artık 54 dakika Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 20:51:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei