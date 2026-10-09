Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi! 6 dakikalık bekleyiş bitiyor

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi! 6 dakikalık bekleyiş bitiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de yalnızca 6 dakika forma giyebilen İlkay Gündoğan için beklenen fırsat doğdu. Teknik direktör Okan Buruk'un milli aradaki performansından memnun kaldığı 35 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de görev vermeyi planladığı öne sürüldü. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu maçla birlikte daha fazla süre almaya başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da sezonun ilk haftalarında forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için yeni bir dönem başlayabilir. Süper Lig'de yalnızca 6 dakika sahada kalabilen 35 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk'tan daha fazla süre istediği belirtildi.
Milli takım arasını özel çalışmalarla değerlendiren deneyimli orta saha oyuncusunun antrenman performansı, teknik heyetin dikkatini çekti.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıkan İlkay Gündoğan'ın performansından memnun kalan Okan Buruk'un, Kasımpaşa maçında tecrübeli futbolcuya ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi. Bu kararın, sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan İlkay için önemli bir fırsat olması bekleniyor.
AVRUPA'DA DA DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİR
İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansına bağlı olarak Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında daha fazla forma şansı bulabileceği ifade ediliyor. Deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Çorum FK karşısında 6, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında ise 5 dakika sahada kaldı. Böylece İlkay, iki kulvarda toplam yalnızca 11 dakika görev yapabildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa karşısına şu kadroyla çıkması bekleniyor:
Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül.
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