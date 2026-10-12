Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

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Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ardından "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" sözleriyle gündeme gelen İlkay Gündoğan, ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Transfer söylentilerini yalanlayan yıldız futbolcu, "Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken İlkay Gündoğan, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanyol basınına konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.

AYRILIK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Yıldız futbolcu, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

BARCELONA MAÇI İÇİN İDDİALI SÖZLER

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren İlkay Gündoğan, İspanyol devine karşı hem savunmada hem de hücumda etkili olmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Tecrübeli futbolcu, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız." dedi.

LAMINE YAMAL'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Barcelona'da daha önce birlikte forma giydiği Lamine Yamal hakkında da konuşan Gündoğan, genç yıldızın yeteneğine ve saha içindeki olgunluğuna dikkat çekti.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

İlkay, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor." ifadelerini kullandı.

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?" DEMİŞTİ

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Maç sonunda kendisine yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" karşılığını veren yıldız futbolcunun sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından ayrılık iddialarıyla anılan İlkay Gündoğan, son röportajında Galatasaray'da kalmak istediğini açıkça dile getirdi.

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