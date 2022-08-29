Lucas Torreira: 1 puan önemliydi - Son Dakika
Üye Girişi

Lucas Torreira: 1 puan önemliydi

29.08.2022 01:38
Lucas Torreira: 1 puan önemliydi

Galatasaraylı Lucas Torreira, "Güzel maç verdiğimizi düşünüyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da futbolculardan Lucas Torreira, "Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, "Biz çok pozitif bir şekilde oynadık. Tabii şampiyon takım olduğu için bizi zorlayacağını biliyorduk. Güzel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını değerlendiren Torreira, sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremediğini belirterek, "Dolayısıyla 70'inci dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takıma alışmaya başladım, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Onun için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra ise çok yoğun ve zorlu bir maç olduğunu belirterek, "Açıkçası böyle olacağını tahmin ediyorduk. Maça çıkmadan önce kolay olmayacağını biliyorduk. Üstüne bir de birkaç gün öncesinde yine burada yoğun bir maç oynadık. O maç da zor olmuştu. Arka arkaya böyle maçlar oynuyorsunuz. Hedefimiz 3 puan almaktı, taraftarlarımızı daha mutlu etmek isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'a geldiği ilk saniyeden itibaren insanların kendisine olan sevgisini hissetmeye başladığını aktaran Bartra, şunları kaydetti:

"Soyunma odasına çıktığım ilk andan itibaren sanki Trabzonspor ailesinden biriymişim gibi, sanki uzun yıllar buradaymışım gibi davrandı herkes bana. Büyük bir kulübe geldiniz, buradaki beklentilerin ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Çünkü büyük kulüplerde oynadığınız zaman işleri en hızlı şekilde en iyiye çevirmek zorundasınız. Her zaman kazanmak zorundasınız. Ben de bunun bilincinde geldim ve ne kadar büyük bir yerde oynadığımın ve ne kadar büyük bir taraftarın önünde oynayacağımın farkındayım."

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
Kaynak: AA

Lucas Torreira, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira: 1 puan önemliydi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:42 Murat Dalkılıç ve Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde davetlileri eğlendirdi
00:30 Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti
00:22 Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı
00:15 Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı
00:14 İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak
23:49 Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı, yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
23:03 Lewandowski 2 attı, Barcelona Real Valldolid'i gol yağmuruna tuttu
22:54 Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacak? Bakan Koca esprili bir dille duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 01:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Lucas Torreira: 1 puan önemliydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement