Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye "Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler" dediği iddia edildi. Polonyalı oyuncunun, yapılan son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi.
Öte yandan transfer için Galatasarayı'ın eski futbolcularından olan Lukas Podolski'nin de Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılılara transferi için devreye girdiği ifade edildi. Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin transferini engelleyen isim ortaya çıktı - Son Dakika
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