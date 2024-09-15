Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin transferini engelleyen isim ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin transferini engelleyen isim ortaya çıktı

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski\'nin transferini engelleyen isim ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer etmek için son ana kadar mesai harcadığı Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı takıma transferini şimdi Roma'da takım arkadaşı olan, daha önce Cimbom'da forma giyen Angelino'nun engellediği iddia edildi. İspanyol futbolcunun Polonyalı yıldıza, ''Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler'' dediği öne sürüldü.

15.09.2024 16:35
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Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ANGELINO, "GALATASARAY'A GİTME" DEMİŞ

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye "Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler" dediği iddia edildi. Polonyalı oyuncunun, yapılan son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi.

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin gelmemesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı

PODOLSKI İKNA EDEMEDİ

Öte yandan transfer için Galatasarayı'ın eski futbolcularından olan Lukas Podolski'nin de Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılılara transferi için devreye girdiği ifade edildi. Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı.

Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin gelmemesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı

Lukas Podolski, Galatasaray, Galatasaray, Futbol, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar çok yakından tanıyor! Zalewski'nin transferini engelleyen isim ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Kemal Demirci: Türkiye'nin en büyük kulübü değil en büyütülen kulübü bence gelmemesi normal :))) 96 157 Yanıtla
  • ferhat eser: podolski ne sıkmış ama hahahaha :))) 63 142 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş ve fenerbahçeden sonra belki 50 142 Yanıtla
  • Emir null: kesinlikle en büyük takımı değil büyüklük haksızlık gösterip maça çıkmamaktır.kupayi rakibe hediye etmektir mesela. büyüklük rakibi yenmektir kupa olsada olmasada önemli değil diyebilmektir. şampiyon olunca kendini büyük gören takımların bir olması trasferde parada anlaşması değildir büyüklük. büyüklük 1 gol farkla şampiyon olurken ses çıkmamasıdır mesela. büyüklük 25 sene önce de olsa Avrupa'nin 2. kupasını alıp 1. kupasını alan Real madrid i yenip kulüpler sıralamasında 1. olmak değildir mesela . senelerce şampiyonlar ligine gidemeyip alkısa devam etmektir. sevgiler 62 56 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: şikebahçe ye gelince Alın koç kulubü öyle bir borçlandırdı ki kendine başka olarak mecbur hep onu seçecekler Ali Baba'nın Çiftliği oldu orası Ali Koç Elini çektiği an yine Fener ol diye kampanya başlatırlar 49 31 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Angelino'ya bak sen, sanki kendisi çok güzel oynadı da teknik direktör oynatmadı berbat bir performansı vardı. 64 15 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: adam doğru söylemiş 26 44 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan: iyi demiş 24 30 Yanıtla
  • Tahsin Derin: Biz kimseye zorla bize gelin demiyoruz GS halinde memnun senin yolun açık olsun koçum git istediğin takıma bize ağlayarak geleni zaten bizde istemeyiz bize gelen mutlulukla geleçek mustsuz geliyorsan gelme eyvallah 31 13 Yanıtla
  • j Malinowska: Futbolculara para hep odeniyor ama gec odeniyor. Belki yerli futbolcu bunu idare edebilir ama avrupali bunu buyuk sorun yapar cunku Avrupada para zamaninda yatar. 12 5 Yanıtla
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