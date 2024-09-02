Galler'in Aday Kadrosu Açıkladı: A Milli Takım ile Çarpışacaklar - Son Dakika
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Galler'in Aday Kadrosu Açıkladı: A Milli Takım ile Çarpışacaklar

A Milli Futbol Takımı'nın 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maç öncesinde Galler'in aday kadrosu belli oldu. Kadroda kaleciler, defans oyuncuları, orta saha ve forvetlerden oluşan toplamda 27 oyuncu yer alıyor.

02.09.2024 14:09
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşı karşıya geleceği Galler'in aday kadrosu açıklandı.

Galler'in aday kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

KALECİ: Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United), Karl Darlow (Leeds United)

DEFANS: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

ORTA SAHA: Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City), Sorba Thomas (Nantes)

FORVET: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC), Rabbi Matondo (Rangers FC).

Kaynak: DHA

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