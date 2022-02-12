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Gaziantep FK deplasmanda kan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep FK deplasmanda kan kaybetmeye devam ediyor

12.02.2022 18:12
Gaziantep FK deplasmanda kan kaybetmeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, deplasmanda taraftarını üzmeye devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, deplasmanda taraftarını üzmeye devam etti.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 6 puan toplayabildi.

Gaziantep ekibi, deplasmanda yaptığı maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e karşı kaybetti.

Demir Grup Sivasspor ile 1-1, Yukatel Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Bu maçlarda kalesinde 22 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 6 kez gönderebildi.

Dış sahada ligin en az puan toplayan ekiplerinden olan Gaziantep FK, iç sahada ise mağlup olmadı ve 11 maçta 29 puan topladı.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK deplasmanda kan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika Spor


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