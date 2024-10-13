Gaziantep FK Hazırlıklara Devam Ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve dayanaklılık koşularıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.