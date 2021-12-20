Üye Girişi
Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika

Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor

20.12.2021 11:53
Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK'nın deplasmanda galibiyet hasreti devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK'nın deplasmanda galibiyet hasreti devam ediyor.

Bu sezon dış sahadaki 9 karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Böylelikle Gaziantep ekibi, dış saha performansıyla Çaykur Rizespor'dan sonra ligin en kötü takımı oldu.

Bu maçlarda kalesinde 19 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 5 kez gönderebildi.

İç sahada ise ligin en iyi takımlarından olan kırmızı-siyahlılar, evindeki 8 maçın 6'sını kazanıp diğerlerinde de berabere kaldı.

Sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, 9 maçta 21 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor'dan sonra sıralamada 8'er maçta 20 puan toplayan Trabzonspor ile aynı puanı elde etti.

Evinde rakip ağları 16 kez havalandıran, kalesinde ise sadece 6 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken Giresunspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış
11:45 Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu
11:45 2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı
11:37 Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
11:07 Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi         
11:52
Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış         
11:48
Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu         
11:46
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 12:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement