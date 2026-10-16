Gebze Belediyespor, Efeler Ligi'nde yarın Onikişubat Belediyespor ile karşılaşacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gebze Belediyespor, Efeler Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Kahramanmaraş Onikişubat Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşma 17 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak ve TVF Voleybol TV'den canlı yayımlanacak.
Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Kahramanmaraş Onikişubat Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Ligin yeni ekiplerinden Onikişubat Belediyespor ile Gebze Belediyespor arasındaki mücadele, 17 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak. Başhakem Ozan Sarıkaya ve yardımcı hakem Recep Karakoç'un yöneteceği karşılaşma, TVF Voleybol TV'den canlı yayımlanacak.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?