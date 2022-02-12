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GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu - Son Dakika

GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu

12.02.2022 09:39
GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu

Gebze'de 3 ay önce hizmete giren GEBZESEM, kısa sürede binlerce vatandaşın akınına uğradı.

Gebze'de 3 ay önce hizmete giren GEBZESEM, kısa sürede binlerce vatandaşın akınına uğradı.

Kocaeli'de yaşayanları 7'den 70'e spor yapmaya teşvik etmek, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde üç ay önce Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'ni (GEBZESEM) sporseverlerin hizmetine sunuldu. Kısa bir sürede 3 binin üzerinde üye kayıt işlemi gerçekleştiren GEBZESEM, spora gönül verenlerin yeni gözdesi oldu.

GEBZESEM'in çocuk ve gençleri spora yönlendireceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlik ve sporun Kocaeli'de yapılan projelerin önemli öncelikleri arasında olduğunun altını çizdi. "Spor herkes içindir" ilkesine gönülden inandığına vurgu yapan Başkan Büyükakın, bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale geldiğini, bugün olduğu gibi geleceğin Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarının GEBZESEM'den yetişeceğini söyledi.

Yaşam boyu spor

GEBZESEM'de 4 yaşından yetişkin yaş gruplarına kadar binlerce kişi sportif faaliyetlerle buluştu. Haftanın 7 günü, günde 16 saat esasına göre çalışmaların sürdüğü GEBZESEM'de yetişkinlere yönelik fitness, step, aerobik, pilates ve zumba branşı çalışmalarında katılımcılar daha hareketli ve daha zinde bir yaşama teşvik ediliyor. - KOCAELİ

GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu
GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu
GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu

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Tatlıkuyu, Şampiyon, Kocaeli, Gebze, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GEBZESEM, sporcuların yeni gözdesi oldu - Son Dakika Spor


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