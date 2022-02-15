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Gediz'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı - Son Dakika

Gediz'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı

15.02.2022 15:28
Gediz'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 606 öğrencinin sportif yetenek taraması tamamlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 606 öğrencinin sportif yetenek taraması tamamlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında uzman antrenörler tarafından merkez, köy ve beldelerdeki ortaokullarda 5. sınıfa giden 606 öğrencinin vücut test ve ölçümlerini gerçekleştirdi.

Boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 metre sürat ve çeviklik testlerine tabi tutulan öğrenciler, değerlendirmeler sonucunda yetenekli oldukları spora yönlendirilecek.

Köy ve beldelerindeki 3. ve 4.sınıflardan tüm öğrencilerin ise dönem sonuna kadar ölçüm işlemleri uzman antrenörler eşliğinde yapılacak.

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Hisarcık, gençlik, Kütahya, Gediz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gediz'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gediz'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı - Son Dakika
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