Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

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Galatasaray ile Benfica'nın Gedson Fernandes transferi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Portekizli oyuncu, 1.5 yıl boyunca sar-kırmızılılarda forma giyecek. Sarı kırmızlı ekibin uzun süre transfer için uğraş verdiği ve mutlu sona ulaştığı Gedson Fernandes'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

YARIN İSTANBUL'DA

Ajansspor'daki habere göre; Gedson Fernandes yarın İstanbul'da olacak. Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği öğrenildi.

TERİM'İN PRENSİYDİ

Mevcut başkan Burak Elmas ile tartışmalı bir şekilde yollarını ayıran Fatih Terim, sezon başında Gedson Fernandes'in transferi için çok uğraş vermiş ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti.