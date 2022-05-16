Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu - Son Dakika
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Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu

16.05.2022 12:08
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu

Futbol altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, U11 yaş kategorisinde lige hazırlık turnuvası düzenledi.

Futbol altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, U11 yaş kategorisinde lige hazırlık turnuvası düzenledi.

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısında organize ettiği turnuvalara yenisini ekledi. Altyapıda çocukların maç tecrübelerini elde etmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Mavi Beyazlılar, 10-11-12 yaş kategorisinde önümüzdeki günlerde oynatılması planlanan resmi lig müsabakaları öncesinde mini bir futbol turnuvası organize etti. Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesislerinde düzenlenen turnuvaya Yunusemre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Akhisar Yıldırımspor, Şehitler Spor Kulübü, Ali Rıza Çevik Okul Spor Kulübü takımları katıldı. Dostluk çerçevesinde geçen turnuvada kıyasıya ter döken çocuklar, gönüllerince futbol oynayıp turnuva tecrübesi yaşadı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, kaybedeni olmayan bir turnuva organize ettiklerinin altını çizerek, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle çocuklarımızı geleceğe taşımak için seferberiz. Onları en iyi şekilde hazırlayıp Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - MANİSA

Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu

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Kaynak: İHA

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