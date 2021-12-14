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Geleceğin sultanları topbaşı yaptı - Son Dakika

Geleceğin sultanları topbaşı yaptı

14.12.2021 10:05

- Geleceğin sultanları topbaşı yaptı Düzce'de geleceğin voleybolcularını tecrübeli antrenörlerle yetişiyor Senelerdir süregelen başarılarıyla gurur kaynağı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı gençlere örnek oluyor.

- Geleceğin sultanları topbaşı yaptı

Düzce'de geleceğin voleybolcularını tecrübeli antrenörlerle yetişiyor

DÜZCE - Senelerdir süregelen başarılarıyla gurur kaynağı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı gençlere örnek oluyor. Düzceli birçok genç kız da ablalarını örnek alarak yoğun bir tempo ile çalışıyor.

Düzceli genç kızlar geleceğin sultanı olabilmek için ter döküyor. Düzce'de voleybola gönül vermiş 3 arkadaş geleceğin sultanlarını yetiştirmek için harekete geçti. Voleybol Süper Ligi ve 1. Ligi'nde 25 yıl profesyonel voleybol oynayan Birol Gültekin, Voleybol 1. Ligi'nde 8 yıl başantrenörlük yapan Hamit Sakal ve Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Levent Görün tarafından kurulan Düzce Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü, açtığı voleybol okulu ile minik ve genç kızlara voleybol sevgisi aşılarken, müsabakalara katılabilecek sporcuları seçerek takım oluşturuyor.

Antrenör Hamit Sakal, kadın voleybolunun sporların lokomotifi durumunda olduğunu belirterek, "Yıllarca 1. Lig'de erkeklerde mücadele ettikten sonra takım fesih oldu. Düzce'de salon sporlarında eksiklik oluştu. Biz de takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı branşı olan kadın voleyboluna yöneldik. Şu anda 3 arkadaş; Birol Gültekin, Levent Görün ve ben Düzce Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurduk. Spor okulları şeklinde başladık. Burada 2005 ile 2015 doğumlulara kadar kız çocuklarımıza yaş gruplarına göre 18'er kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sonucunda müsabakada olabilecek sporcuları da yıldız kız, genç kız, minik kız ve bölgesel liglerde mücadele edecek takımlar oluşturuyoruz. Hedefimiz bu sene bölgesel liginde başarı sağlayıp 2. Lige bir kadın takımı kurmak ve o takımın altyapısı olarak devam etmek. Düzce'de çok yoğun bir talep var. Fakat tesis eksikliğimiz de malumunuz. Biz de Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda antrenmanlara başladık. Hafta sonları antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kısa bir sürede 100 sporcuya ulaştık. Kayıtlarımız devam ediyor, fakat sınırlı tutmak zorundayız. Çünkü salonumuz yeterli olmayacak. Çalışmalarımıza çeşitli salonlarda devam edeceğiz ama şimdilik hem çocuklarımızı spora alıştırmak ve müsabakaya sporcular seçmek istiyoruz. Kadın voleybolu takım sporlarının lokomotifi durumda çünkü olimpiyatlara katılan tek takım sporu. Hedefimiz öncelikle mahalli liglerde oynayabilecek küçük yaşta çocuklar. Sonrasında ise milli takıma ve süper ligde oynayan takımlara sporcu göndermek istiyoruz. Çok yakın bir zamanda Düzceli voleybolcuların Türk voleyboluna katkılarını görmeye başlarsınız" dedi.

"Alanında çok deneyimli hocalarla çalışıyoruz"

Voleybol okulu sorumlu antrenörü Hamit Sakal, deneyimli antrenörlerle çalıştıklarını da belirterek, "Bilimsel de çalışıyoruz. Levent hocamız Doçent, aynı zamanda voleybol antrenörü. Birol hocamız 25 yıl süper lig ve 1. ligde voleybol oynamış kariyerli bir hocamız. Ben de 1. ligde 10-12 yıl başantrenörlük yaptım. Bizimle birlikte çalışan üniversitenin uzmanlık öğrencileri var. Bizim felsefemiz şu; çalıştırdığımız her grupta 1 tane de kadın yardımcı antrenörümüz var. Kız takımlarında kadın yardımcı antrenörün olması her zaman avantajdır. Bu şekilde bir yola çıktık, Allah mahcup etmez inşallah" ifadelerini kullandı.

Geleceğin sultanları topbaşı yaptı
Geleceğin sultanları topbaşı yaptı
Geleceğin sultanları topbaşı yaptı
Geleceğin sultanları topbaşı yaptı
Geleceğin sultanları topbaşı yaptı
Geleceğin sultanları topbaşı yaptı
Geleceğin sultanları topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig, voleybol, Milli, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleceğin sultanları topbaşı yaptı - Son Dakika Spor


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