Geleceğin yıldızları Düzce'de yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin yıldızları Düzce'de yetişiyor

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Düzce'de yapılan yetenek taraması sonucunda 25 minik basketbolcu, geleceğin yıldızı olmayı hedefleyerek antrenmanlara başladı. Minikler B Ligine katılmak için çalışmalar devam ediyor.

06.08.2024 12:19
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- Geleceğin yıldızları Düzce'de yetişiyor

DÜZCE - Geleceğin basketbolcuları yetenek taramasının ardından antrenmanlara başladı. Minikler B Ligine katılacak basketbolcular, geleceğin yıldızı olmayı hedefliyor.

Düzce'de geçtiğimiz yıllarda alt liglerde başarılı olan kız basketbolcular, milli takımlara kadar yükselince Düzce'de yeni yıldızlar aranmaya başlandı. Basketbol koçu Mümin Çakır'ın girişimleri ile okullarda yapılan yetenek taramasının ardından 25 minik bulundu. Minikler B ligine katılmak için Düzce Basket Kulübü olarak başvurular yapılarak çalışmalara başlandı.

2024-2025 sezonunda minikler B ligine girecek geleceğin yıldızlarının eğitim çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan antrenör Mümin Çakır, "Kızlarımızı yetenek taramasından bulup getirdik. Gelecekte Türkiye'yi temsil edecek çocuklarımız. Serüvenimiz daha yeni başladı. 4-5 aydır birlikte çalışıyoruz. 1 yılda tarama sürecimiz oldu. Gelecekleri çok parlak çocuklarımızla inşallah güzel şeyler başaracağız. Federasyonumuzun alt liglerde 3 tane jenerasyonu var. Gençler, yıldızlar ve minikler ligi var. Kızlarımızın minik B liginde yer alacaklar. Sponsorumuz sağ olsun bize çok önceden destek oldu. Asıl 2 yıl sonra liglere başlayacak olmamıza rağmen sponsorumuz sayesinde daha önceden liglere katılacağız. İnşallah önümüzde ki yıl minik B liginde mücadele edeceğiz. Bir sonraki yıl ise minik A liginde Düzce'yi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geleceğin yıldızları Düzce\'de yetişiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Geleceğin yıldızları Düzce'de yetişiyor - Son Dakika

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