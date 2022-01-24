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Genç dadaş tarih yazıyor - Son Dakika

Genç dadaş tarih yazıyor

24.01.2022 09:15
Genç dadaş tarih yazıyor

Türkiye Liselerarası Boks Şampiyonasında Palandöken Belediye sporcusu Muhammet Enes Kanar, Fenerbahçeli rakibini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Liselerarası Boks Şampiyonasında Palandöken Belediye sporcusu Muhammet Enes Kanar, Fenerbahçeli rakibini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet takviminde yer alan Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Efeler Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı . Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasında Erzurum Palandöken Belediyesi sporcusu Muhammet Enes Kanar, 63,5 kiloda beş maça çıktı. Son maçında Fenerbahçeli rakibini yenen Kanar, Türkiye Şampiyonu oldu.

Muhammet Enes Kanar'ın başarısı Erzurum'da da sevinçle karşılandı. Muhammet Enes Kanar'ı yetiştiren Boks Milli Takımı Baş antrenörlerinden Gürkan Sönmez, sporcusunun önce Avrupa üçüncüsü ve şimdi de Türkiye Şampiyonasın da gösterdiği başarıdan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Türkiye Şampiyonu olan Muhammet Enes Kanar'ı tebrik etti. Başkan Sunar, Erzurum'u layıkı ile temsil eden genç sporcunun bu büyük başarısından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakalarında kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Şampiyona müsabakalarına ulusal düzeyde 38 ilden gelen toplam 220 boksör mücadele ederken uluslararası 24 hakem görev yaptı. - ERZURUM

Genç dadaş tarih yazıyor

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Erzurum, Türkiye, Aydın, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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