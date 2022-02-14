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Genç hentbol takımı yarı finale yükseldi - Son Dakika

Genç hentbol takımı yarı finale yükseldi

14.02.2022 15:07
Genç hentbol takımı yarı finale yükseldi

Grubunu birincilikle tamamlayan Genç İnönü hentbol takımı, 9-12 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye yarı final müsabakalarında Bingöl'ü temsil edecek.

Grubunu birincilikle tamamlayan Genç İnönü hentbol takımı, 9-12 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye yarı final müsabakalarında Bingöl'ü temsil edecek.

Bingöl merkez ve ilçelerinde yapılan 2021-2022 okul sporları faaliyetleri kapsamında hentbol alanında Genç İnönü hentbol takımı grubunu çeyrek final müsabakalarında birincilikle tamamlayarak Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 9-12 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye yarı final hentbol müsabakalarında Genç İnönü hentbol takımı Bingöl'ü de temsil edecek.

Konu ile ilgili Bingöl Hentbol il temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Amacımız Genç ilçesinde hentbol kültürü oluşturup ilerleyen yıllarda ikinci ligde hentbol takımı oluşturmaktır. Bu anlamda gençlerimizle beraber hedefimize ulaşmak için çaba göstermekteyiz. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Yusuf Kaptanoğluna, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Remzi Dinlere, Belediye Başkanımız Mehmet Zeki Dirik'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Dağ'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" denildi. - BİNGÖL

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Türkiye, Hentbol, Bingöl, İnönü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç hentbol takımı yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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