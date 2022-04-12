Genç sporculara milli davet - Son Dakika
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Genç sporculara milli davet

12.04.2022 14:35
Genç sporculara milli davet

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Milli Takım Kampına davet edildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Milli Takım Kampına davet edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Küçükler A-B-C ve D Aday Milli Takım ve Olimpik Takım kampları Trabzon'da düzenlenecek. 18 Nisan tarihinde başlayacak ve 27 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan kampa Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübünün genç sporcuları Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer de davet edildi.

Sporculardan Mustafa Sacit Sümer ayrıca 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olan Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için olimpik takıma seçildi - NEVŞEHİR

Genç sporculara milli davet

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Milli Takım, Nevşehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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