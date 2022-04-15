Gençler Avrupa Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

15.04.2022 21:41
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde ringe çıkan milli boksörlerden +92 kiloda Kaan Tükenmez, adını üst tura yazdırdı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde ringe çıkan milli boksörlerden +92 kiloda Kaan Tükenmez, adını üst tura yazdırdı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 6, kadınlarda 2 milli boksör ringe çıktı.

Erkeklerde milli boksörlerden +92 kiloda Kaan Tükenmez, Azerbaycan'dan Sabuhi Alizada'yı yenerek üst tura yükseldi.

Erkeklerde 48 kiloda Talat Yağlı, 51 kiloda Selahattin Çinibulak, 60 kiloda Doğanay Öztürk, 63,5 kiloda Celal Emircan Bayburtlu ve 75 kiloda Muhammet Furkan Karadağ, kadınlarda ise 50 kiloda Tuğba Nur Uzun ve 66 kiloda Havva Nur Şeker, rakiplerine yenilerek elendi.

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Bulgaristan, Azerbaycan, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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