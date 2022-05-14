Gençler, "Gençlik Bilişim Festivali"nde buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler, "Gençlik Bilişim Festivali"nde buluşuyor

14.05.2022 15:54
Gençler, "Gençlik Bilişim Festivali"nde buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında gençlerin bilişim dünyasına ilişkin geleceklerine yön verecek önemli bir festivale ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında gençlerin bilişim dünyasına ilişkin geleceklerine yön verecek önemli bir festivale ev sahipliği yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençlerin katılımıyla 16-18 Mayıs tarihlerinde "Gençlik Bilişim Festivali" düzenlenecek.

Festivalde, ülkenin önde gelen bilişim projelerinin tanıtılması, bilişim yarışmaları ve etkinlikleri ile gençlere geleceğe yönelik bilişim vizyonunun kazandırılması hedefleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği'nin destekleriyle düzenlenecek festivalde kamu kurumları, özel sektör ve genç girişimciler ses getiren bilişim projelerini tanıtma fırsatını yakalayacak.

Etkinlikler kapsamında bakanlık merkez binası konferans salonunda Türkiye'nin önde gelen ve ses getiren bilişim projelerine sahip kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri projelerini gençlere anlatacak.

Gençler festivalle birlikte Örnek Stadı'nda kurulacak bilişim stantlarında kurumların çalışmalarını daha yakından tanıyacak. Altındağ Spor Salonu'ndaki etkinliklerde ise CyberGüvenlik ve hackathon yarışması düzenlenecek.

Bakan Kasapoğlu: "Festival, gençlerimizin bilişim dünyasına ışık tutacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gencin katılımıyla düzenlenecek birbirinden farklı etkinliklere imza atacaklarını belirtti.

Bakanlık yerleşkesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nde gençlerin bilişim dünyalarına ışık tutacaklarını ifade etti.

Festivalin, gençlerin bilişim vizyonunun oluşturulmasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önemli bilişim projelerinin yaygınlaştırılması ve bu vizyonun toplumsal bir harekete dönüşmesi için bu tür festivallere büyük önem veriyoruz. Gençlik Bilişim Festivali, gençlerimizin bilişim penceresinden bakıldığında ülkesini teknolojiyi üreten, geliştiren, kullanma ve yayma gücüne sahip bir konumda görmesine vesile olacak. Böylesine değerli organizasyonlar, gençlerimizin bilişim girişimciliğine önemli katkılar sunacak. Ülkemizin kamu ve özel sektör bilişim alanındaki yatırım ve vizyonunu gençlerimizle buluşturacak Gençlik ve Bilişim Festivali'nin, geleneksel hale dönüşen ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında coşkuyla kutlanan bir etkinlik olmasını hedefliyoruz."

YORUMLAR
500
Manyas'ta Gençlik Haftası doğa yürüyüşü düzenlendi Manyas'ta Gençlik Haftası doğa yürüyüşü düzenlendi Blilecik'te Gençlik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi Blilecik'te Gençlik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi

Gençlik Haftası, Türkiye, gençlik, Bilişim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler, 'Gençlik Bilişim Festivali'nde buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler, "Gençlik Bilişim Festivali"nde buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement