Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı - Son Dakika
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Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı

11.03.2022 16:20
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na 61 ilden yaklaşık 800 sporcu ve toplamda 2 bin kişi katılıyor. Turnuvada sporcular 3 ayrı minderde mücadelelere başladı.

Şampiyona hakkında bilgiler veren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Kıyasıya mücadeleler devam ediyor. 61 ilden 800'e yakın sporcu, toplamda da 2 bine yakın katılımcı var, antrenör, idareci ve teknik heyet olmak üzere. Güzel bir atmosferde 3 ayrı minderde yarışmalar devam ediyor. Bu gençler kategorisi tabi 2024-2024 Olimpiyatları için de son derece önemli çünkü buradan çıkan sporcular ülkemizi ileride Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek sporcular olacak. Federasyonumuzun yaptığı bu organizasyon ilimiz için de güzel oldu. Özelikle pandeminden sonra gerçekten gençlerimiz, sporcularımız salonlardan ve şampiyonlardan uzak kalmıştı, bugün minderle kavuştular" dedi.

"Buradan Milli Takım oluşturacağız"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise katılımın güzel olduğuna dikkat çekerek, "Pandemiden sonra uzun bir zaman bu organizasyonları yapamamıştık. Bu anlamda neredeyse ilk organizasyon, bizim için de önemli. 2024 ve 2028'in olimpiyatlara katılabilecek sporcuların yarışmaları. Buradan milli takımı oluşturacağız ve akabinde de inşallah Avrupa ve dünya şampiyonası hazırlıklarını yapıp, buradan çıkacak neticelerle olimpiyat için çocuklarımız yarışmaya başlayacaklar" şeklinde konuştu. - ORDU

Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı

YORUMLAR
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Türkiye, gençlik, Ordu, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı - Son Dakika


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