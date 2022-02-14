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Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu

14.02.2022 12:01
Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu

Elazığ'da 6 takım, 75 sporcunun katıldığı okul sporları gençler voleybol müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 6 takım, 75 sporcunun katıldığı okul sporları gençler voleybol müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 9-11 Şubatta Çok Amaçlı Spor Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen okul sporları gençler voleybol müsabakaları 6 takım 75 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalar sonucunda genç kızlarda Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu şampiyon olurken, Elazığ Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu dördüncü oldu.

Genç erkeklerde ise şampiyonluğa Yıldızbağları Ortaokulu ulaşırken, Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu ikinci oldu. - ELAZIĞ

Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu
Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu
Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu

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voleybol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika Spor


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