Gençlerbirliği Süper Lig Hedefli

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.

Başkan Sungur ile sportif direktör Ali Ekber Düzgün, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin yönetim kurulu toplantısı öncesinde konuşan Sungur, kulüp tesislerinin Süper Lig'deki birçok takımda bulunmayan kalite ve standartlarda güzel olduğunu belirterek, "Biz zaten her zaman bir Süper Lig takımı havasındaydık, ait olduğumuz yere geri döndük diyebilirim. Tabii ki Süper Lig zor ama 1. Lig de Süper Lig'den zor bir hale geldi. Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak, Gençlerbirliği'nin ait olduğu yer her zaman Süper Lig'dir." diye konuştu.

Dün Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda Gençlerbirliği isminin büyüklüğünü bir kez daha gördüklerini dile getiren Sungur, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği olarak Süper Lig'de en fazla kalmış 7 takımdan birisiyiz. Belirli bir bütçe içerisinde transfer çalışmalarımız da iyi gidiyor. Karakterli oyunculardan kurulu, aile yapısına uyum sağlayabilecek, Gençlerbirliği DNA'sına uyum sağlayabilecek bir kadro kurmayı amaçlıyoruz. Geriden başladık, kaleci, sağ bek, sol bek, stoper ve öne doğru gidiyoruz. Çok alternatifimiz var. Transfer için ciddi 9 kişilik bir ekibimiz var, burada neredeyse 24 saat oyuncu inceliyoruz. Dünyanın her yerinden oyuncu bakıyoruz, iyi bir kadro kuracağız çünkü artık Ankara başarıya çok aç. Ankara'mızda bir Süper Lig takımı var. Yeni stadımız da seneye bitiyor inşallah, burası 50 bin kişilik bir stat. Son maçlarımızı da Ankara'da 17 bin taraftar ile oynadık. Süper Lig'de de biraz başarı da yakalarsak 30 bin taraftara kadar çıkabilecek potansiyelimiz var. Bütün Ankaralılardan da destek bekliyoruz."

Kombine satışlarından çok memnun olduklarını, yaklaşık 9 bin kombine satıldığını aktaran Sungur, "Bu ilgiden dolayı öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği tribünlerinde hep aileler çocuklarıyla gelir, maçlarımız şenlik havasında geçer." dedi.

Altyapıdan yetişen oyuncular için Sungur, "Şu anda 19 yaş altından 5 çocuğumuz A takımla kampta, alttan gelen çocuklara fırsat vermek çok önemli. Önümüzdeki dönem ihtiyaç duydukça altyapıdan çocuklarımıza da şans vereceğiz. Onlara süre de vereceğiz. Baran Yıldız'a gelince, çocuğu daha Süper Lig'de oynatmadan Premier Lig takımı Newcastle United'a gönderdik, bu da tabii ki Gençlerbirliği'nin altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Yeni transfer edilecek oyuncular için de Sungur, "Savunmayı çok sağlam tutuyoruz ama özellikle santrfor bölgesine dünyada da tanınan bir isim almamız lazım, böyle bir isimle görüşmemiz devam ediyor, belirli bir noktaya geldik. Çünkü tribüne de heyecan vermemiz lazım. En azından uç noktalara yıldız adaylarımız var." açıklamasında bulundu.

Düzgün: "Yarın bir oyuncu daha transfer ediyoruz"

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün ise antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına değinerek, "Birbirini tanıyan, ligi tanıyan, takım ruhuna uygun futbolcular bizim için daha çok belirleyici. Bütün ekibin ve taraftarın bağ kurduğu oyuncu çok daha kıymetli. Şu ana kadar takıma 3 oyuncu katıldı, kaleci, stoper, ön libero ve inşallah yarın bir oyuncu daha transfer ediyoruz. Defans bölgesinde oynayacak." dedi.

Geçen sezon da öncelikle defans oyuncularını transfer ettiklerini aktaran Düzgün, "Az gol yiyen, hızlı atağa çıkan bir takım kurgumuz var. Bu ligde oynamış ama kendi liglerinde de dolu dolu oynamış oyunculara bakıyorum, yeniden bir omurga oluşturuyoruz. Gençlerbirliği ve Türk futbolu için çok renkli, hızlı ve Ankara'nın izlerken keyif alacağı, ses getirebilecek 2-3 oyuncu konusunda çalışıyoruz. Biz 'Ankara'nın denizi Gençlerbirliği.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarında performans alınacak oyunculara önem verdiklerini vurgulayan Düzgün, "Kulübün gelir elde edebileceği oyuncu profilleri üzerinde de çalışıyoruz. Bunlar sadece yabancı değil, yerli de olan oyuncular. Gençlerbirliği hedefe oynayan bir takım olacak." şeklinde konuştu.