Gençlerbirliği TD Storck, Galatasaray'a 1-0 yenilgide 19 şutun gol olmamasına üzüldü - Son Dakika
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Gençlerbirliği TD Storck, Galatasaray'a 1-0 yenilgide 19 şutun gol olmamasına üzüldü

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadı'nda Galatasaray'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Storck, kaliteli rakibe az şans verip 19 şut çektikleri maçta pozisyonları gole çeviremedikleri için üzüldüğünü ancak oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck, kaliteli bir rakibe karşı çok az gol şansı verdiklerini ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, maçla ilgili planlarını harfiyen yerine getirdikleri için oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek "Galatasaray gibi kaliteli bir takıma çok az şans verdiğimizi düşünüyorum. Böyle bir takıma karşı çok az şans verip bu kadar fazla pozisyon bulursanız bu pozisyonlardan birini atmanız gerekiyor. Sanki ilk golü atanın kazanacağı bir maç oldu. Biz atsaydık bence galibiyetle bitirirdik. Bir hayal kırıklığımız var ama bu gösterdiğimiz iyi performansın üstünde devam etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik direktör, karşılaşmanın son bölümünde hücuma çıkmakta zorlanmalarının sebebinin ne olduğu ve oyuna müdahale etmekte geç kalıp kalmadığı sorularına "Fiziksel olarak çok fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Değişikliklere ve hangi oyuncuları soktuğuma bakarsanız asla skoru korumak gibi bir niyetim yoktu. Bence son 20 dakika fiziksel olarak biraz düştük ve bu pozisyonları verdik. Performansımızı 90 dakika devam ettirmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

Takımın başına geçeli 10 gün bile olmasa da oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Storck, "Daha çok koşacağız ve rakibi sahasında durduracağız. Geride oyunu kabullenen bir oyun oynamayı düşünmüyorum. Top bizdeyken de ileri doğru oynayacağız. Hiçbir zaman yan paslarla ya da geri paslarla değil en kısa sürede ileri oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki teknik adam, zeminle ilgili yöneltilen soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Bence zemin iki takım için de kötüydü. Bu bizim için asla bir bahane olamaz. Biz oynamaya çalıştık, Galatasaray da net bir şekilde oynamaya çalıştı. Bundan önceki maçlarda takımımız kaleye daha az şut çekiyordu. Artık daha fazla şut çekiyoruz. Mesela bu maçta Galatasaray 18 şut çekmiş, biz 19 şut çekmişiz. Bu bizim açımızdan geçmişle karşılaştırdığımızda daha iyi."

Kaynak: AA
GençlerbirliğiGalatasarayEryamanFutbolSporSon Dakika

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