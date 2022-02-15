Üye Girişi
Gençlerle basket oynadılar - Son Dakika

Gençlerle basket oynadılar

15.02.2022 12:40
Gençlerle basket oynadılar

AK Parti Düzce Gençlik Kolları, Koçyazı Mahallesi gençleriyle basketbol maçında buluştu.

AK Parti Düzce Gençlik Kolları, Koçyazı Mahallesi gençleriyle basketbol maçında buluştu.

AK Parti Düzce Gençlik Kolları İl Teşkilatı üyeleri her hafta çeşitli etkinliklerde gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Gençlik Kolları, bu hafta Koçyazı Mahallesi Gençleriyle Basketbol maçında buluştu. Düzenlenen etkinliğe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Gençlik Kolları Üyeleri ve mahallenin gençleri katıldı. Düzenlenen Basketbol maçını dostluk kazanırken, gençler gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Gençlerle basket oynadılar

YORUMLAR
500

basketbol, AK Parti, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerle basket oynadılar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:47:53. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerle basket oynadılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement