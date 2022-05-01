Bakan Kasapoğlu'ndan Sakaryaspor ve Pendikspor'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Sakaryaspor ve Pendikspor'a tebrik

01.05.2022 10:12
Bakan Kasapoğlu'ndan Sakaryaspor ve Pendikspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ve Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ve Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen futbolcular, teknik ekip ve yönetimleri tebrik ediyorum. Sakaryaspor ve Pendikspor'a önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyorum."

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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