Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var

08.05.2023 20:20

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Dev zirvede Portekizli hoca ile son haftalardaki puan kayıpları konuşulacak.

Giresunspor beraberliği sonrası zirve yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

TOPLANTIDA PUAN KAYIPLARI KONUŞULACAK

TRT Spor'un haberine göre, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Toplantıda Portekizli hoca ile son haftalarda kaybedilen puan kayıpları konuşuluyor.

RAPOR İSTEYECEK

Ali Koç'un Jorge Jesus'u yolları ayırmak gibi bir niyetle çağırmadığı Giresunspor maçındaki kötü oyun nedeniyle rapor isteyeceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor

Jorge Jesus, Giresunspor, Fenerbahçe, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:42:46. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement