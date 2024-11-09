Giresunspor\'a Destek Yürüyüşü

Spor

GİRESUN'da 2'nci Lig ekiplerinden Giresunspor'a destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Debboy mevkiinden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral,"Göğsünde memleket aşkı yazan Giresunspor'un gençleri ile kulübün geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Giresun Belediyesi, ekonomik ve sportif açıdan zor günler geçiren 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, yeşil beyazlı yöneticiler, Giresunspor Teknik Direktörü Metin Aydın, Giresunsporlu futbolcular, TFF Kadınlar 1'inci Ligi ekibi Giresun Sanayispor oyuncuları ve taraftarlar katıldı. Debboy mevkiinde toplanan katılımcılar ellerinde Giresunspor bayraklarıyla takımları lehine sloganlar atarak Gazi Caddesi boyunca Atatürk Meydanı'na yürüdü.

EMİN ELTUĞRAL: TAKIMIMIZI ZAFERE TAŞIYACAKLAR

Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral tüm Giresunluların Giresunspor'un arkasında olduğuna inandığını belirterek, "O güçle, o yürekle mücadele ediyoruz. Bizim göğsünde memleket aşkı yazan Giresunspor'un gençleri ile kulübün geleceğini inşa ediyoruz. Onlar göğsünde taşıdıkları memleket aşkı ile takımımızı sonunda zafere taşıyacaklar. Buna inanıyorum ve bunu da başaracaklarını bundan sonraki maçlarda göstereceklerdir. Mücadele etmeye devam edeceğiz ve sonunda da zafere ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

FUAT KÖSE: EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMALIYIZ

Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunspor ve şehir insanının birlikte olmasını sağlamak için yürüyüş düzenlediklerini dile getirerek "Giresunspor'un maçları geçmişte daha coşkulu ve kalabalıktı. Şimdi bunu göremiyoruz ama o coşkuyu yaşatmaya çalışan özveride bulunan çok arkadaşımız, genç kardeşimiz var. Ama çok daha el birliği içerisinde olmalıyız. Ayrışmamalıyız. Giresunspor zor bir dönemden geçiyor. Ekonomik şartların zor ve ağır olduğu bir dönem. Cesaretli bir yönetim her şeye göğüs germeye çalışıyor ama tek eksik 12'nci oyuncu, o da biz Giresunlular. Ben tüm herkesi Giresunspor ile beraber olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.