Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası tansiyon yükselirken, Giresunspor tribünlerinde "Fener ağlama" şarkısının çalmasına sarı-lacivertli camiadan tepki yağmıştı.
Emir Kılıççetin'in haberine göre, Giresunspor Başkanı Nahid Yamak karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak özür diledi.
Nahid Yamak yaptığı açıklamada, "Fener Ağlama" şarkısından hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Giresunspor, Fenerbahçe maçından sonra 'Fener ağlama' şarkısı çalmıştı! Başkan Yamak'tan Fenerbahçe'ye özür mesajı: Haberim yoktu - Son Dakika