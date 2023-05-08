Giresunspor, Fenerbahçe maçından sonra "Fener ağlama" şarkısı çalmıştı! Başkan Yamak'tan Fenerbahçe'ye özür mesajı: Haberim yoktu - Son Dakika
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Giresunspor, Fenerbahçe maçından sonra "Fener ağlama" şarkısı çalmıştı! Başkan Yamak'tan Fenerbahçe'ye özür mesajı: Haberim yoktu

08.05.2023 10:54

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Fenerbahçe maçının bitmesiyle tribünde çalan "Fener ağlama" şarkısından dolayı sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan özür diledi. Yamak yaptığı açıklamada, "Şarkıdan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası tansiyon yükselirken, Giresunspor tribünlerinde "Fener ağlama" şarkısının çalmasına sarı-lacivertli camiadan tepki yağmıştı.

BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ

Emir Kılıççetin'in haberine göre, Giresunspor Başkanı Nahid Yamak karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak özür diledi.

"HABERİM YOKTU"

Nahid Yamak yaptığı açıklamada, "Fener Ağlama" şarkısından hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Başkanı Yamak'tan Fenerbahçe'ye 'Fener ağlama' özrü: Haberim yoktu
Giresunspor Başkanı Yamak'tan Fenerbahçe'ye 'Fener ağlama' özrü: Haberim yoktu
Maç sonu koridorda gerginlik yaşanmıştı
YORUMLAR (2)
  • GÖKHAN KARABULUT: Sayın Ali Koç futbol dünyasının gerçekleri sizin hayat tarzınız ve etik kurallarınızla örtüşmüyor. Kendi misafirlerinizi şirketinizde veya evinizde istediğiniz gibi karşılayın. Bizi iyi ağırlayan az sayıdaki camiayı tenzih etmekle birlikte, Kadıköy e gelenin topçusundan yöneticisine bacakları titreyecek. Tff nin tüm kurullarında üyemiz olacak. Ayrıcalık istediğimizden değil bize yapılacak yanlışlara dur demeleri için. Böyle olmadığı sürece rakipler tff de cirit atmaya devam eder. Cevap Yaz 38 17 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Giresunspor, Fenerbahçe maçından sonra 'Fener ağlama' şarkısı çalmıştı! Başkan Yamak'tan Fenerbahçe'ye özür mesajı: Haberim yoktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresunspor, Fenerbahçe maçından sonra "Fener ağlama" şarkısı çalmıştı! Başkan Yamak'tan Fenerbahçe'ye özür mesajı: Haberim yoktu - Son Dakika
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