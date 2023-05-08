Giresunspor, Fenerbahçe maçından sonra "Fener ağlama" şarkısı çalmıştı! Başkan Yamak'tan Fenerbahçe'ye özür mesajı: Haberim yoktu

GÖKHAN KARABULUT:

Sayın Ali Koç futbol dünyasının gerçekleri sizin hayat tarzınız ve etik kurallarınızla örtüşmüyor. Kendi misafirlerinizi şirketinizde veya evinizde istediğiniz gibi karşılayın. Bizi iyi ağırlayan az sayıdaki camiayı tenzih etmekle birlikte, Kadıköy e gelenin topçusundan yöneticisine bacakları titreyecek. Tff nin tüm kurullarında üyemiz olacak. Ayrıcalık istediğimizden değil bize yapılacak yanlışlara dur demeleri için. Böyle olmadığı sürece rakipler tff de cirit atmaya devam eder.