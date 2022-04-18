Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu

18.04.2022 11:31
Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, sahadan galip ayrılmak istediklerini ancak alınan bir puanın da kümede kalma yolunda hayati önem taşıdığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, sahadan galip ayrılmak istediklerini ancak alınan bir puanın da kümede kalma yolunda hayati önem taşıdığını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmanın özellikle ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı. Oyuncularımızı ortaya koydukları üstün performans ve mücadeleden ötürü kutluyoruz." dedi.

Beraberlikle ligde puanlarını 40'a yükselttiklerini ve küme düşme hattıyla olan farkı sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala koruduklarını ifade eden Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş karşısında sahadan galip ayrılmak isterdik. Ancak alınan bir puan da kümede kalma yolunda bizim için hayati önem taşıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Belki de sezonun en önemli puanı oldu bizim açımızdan. Son 5 maça girdiğimiz dönemde küme düşme hattının 10 puan üzerindeyiz. Çok büyük avantaja sahibiz."

Akgün, kalan 5 maçtan da en iyi sonuçları alarak 44 yıl sonra yeniden mücadele ettikleri Süper Lig'de kalmayı başaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti Valerian Ismael: 'Rakibi cezalandıramadık' Valerian Ismael: 'Rakibi cezalandıramadık'

Spor Toto Süper Lig, Sinan Akgün, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:13 "Zimem Defteri" geleneği Elazığ'da yüzleri güldürdü: İhtiyaç sahibi vatandaşların borçları sıfırlandı
11:10 2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:37:24. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement