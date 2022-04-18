GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması - Son Dakika
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GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması

18.04.2022 00:02

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien İsmael, "Bugünle alakalı eleştirebileceğim tek şey gol atamamış olmamız.

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien İsmael, "Bugünle alakalı eleştirebileceğim tek şey gol atamamış olmamız." dedi.

İsmael, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, galip gelemedikleri için üzüntü duyduklarını söyledi.

Beklentilerinin Giresun'da galibiyet almak olduğuna vurgu yapan İsmael, şöyle konuştu:

"Son ana kadar her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. İlk yarı bizim için biraz daha zor geçti. Topu yeterince hızlı kullanamadık. İkinci yarı bu durumu değişirdik. Bir kaç değişiklik yaptık. İkinci yarı oyunu biraz daha kontrol ettik. Fırsatlar yakaladık. Bu fırsatları bulduğumuzda rakibi cezalandıramadık. O noktalarda biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Bugünle alakalı eleştirebileceğim tek şey gol atamamış olmamız, maçı kazanamamış olmamız."

İsmael, golü bulamadıkları için Giresunspor'un direncini kıramadıklarını dile getirerek, "Rakibimiz genel itibarıyla çok geride oynadı. Golü atabilseydik rakibimiz biraz daha açılacaktı ama siz gol atamadığınızda rakip enerjisini kaybetmiyor. Daha fazla savaşıyor. Çözümlerimiz vardı ama bugün gol atma noktasında acımasız değildik." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör olarak üçüncü maçına çıktığını belirterek takımın durumunu da değerlendiren İsmael, "3 haftadır buradayım. 3 maç oynadık. Teknik anlamda seviye daha iyi. Biz kendi açımızdan fiziksel farklılık yaratmaya başlıyoruz. Enerjimizi 90 dakikaya yaymaya çalışıyoruz. Henüz daha 3 hafta oldu. Önümüzde 5 maçımız daha var. Umarım başarılı olacağız." şeklinde konuştu.

GZT Giresunspor Cephesi

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, Beşiktaş karşısında puan alarak alt taraftaki rakipleriyle olan farkı açma hedefiyle sahaya çıktıklarını söyledi.

Keleş, istedikleri gibi oyun ortaya koymadıklarına işaret ederek," Ama beraberlikte bizim için önemli. Bugün ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarıda biraz daha fazla baskı yedik." dedi.

Oyuncularının oyun isteği, arzusu, coşkusundan memnun olduğuna vurgu yapan Keleş,"Bir puan da bizim için önemli. Dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak iyi şeyler yapmadık. Savunma kısmını iyi yaptık. Fakat hücum kısmında eksikliklerimiz vardı. Bizim için bugün yenilmemek de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması - Son Dakika


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