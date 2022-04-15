Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş, 3'lü savunmaya alıştığı dönemde Welinton'u kaybetti. Brezilyalı futbolcu ile merkezi koruyan Ismael, Welinton'un yokluğu sebebiyle çareyi Necip'te buldu.
Sezon başında stoperde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Necip için bu maç önemli sınav olacak. Adeta oynamadığı bölge kalmayan Necip, Giresunspor maçıyla formayı temelli alabilir.
Son Dakika › Spor › Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir - Son Dakika