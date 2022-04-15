Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir - Son Dakika
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Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir

15.04.2022 14:30

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın savunma hattında kriz yaşandı. Welinton'u kullanamayacak teknik direktör Valerien Ismael, Necip'e stoperde forma verecek.

Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş, 3'lü savunmaya alıştığı dönemde Welinton'u kaybetti. Brezilyalı futbolcu ile merkezi koruyan Ismael, Welinton'un yokluğu sebebiyle çareyi Necip'te buldu.

FORMA ŞANSI

Sezon başında stoperde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Necip için bu maç önemli sınav olacak. Adeta oynamadığı bölge kalmayan Necip, Giresunspor maçıyla formayı temelli alabilir.

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Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir - Son Dakika


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