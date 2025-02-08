TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Serik Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Çotanak
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Enes Berk Güçlü, Seyfettin Alper Yılmaz
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Miraç dk. 87), Şahin (Arda Kılıç dk. 46), Arda Cebeci, Ali Emirhan, Barış (Gökmen dk. 87), Alperen (Emre dk. 46), Mehmet, Emirhan, Furkan (Ahmet dk. 76)
Yedekler: Ömer Asaf, Semih, Caner
Teknik Direktör: Adil Tozlu
Serik Belediyespor: Aydın, Alihan, Feyyaz, Cem (Şahverdi dk. 63), Erkan (Selim dk. 82), Gökhan, Berk İsmail, Bilal, Hakan (Mustafa dk. 82), Onur (Sefa dk. 73), Burak (Anıl Batın dk. 73)
Yedekler: İbrahim, Furkan, Sertan, Haluk Mehmet Ali, Mehmet
Teknik Direktör: Aziz Gökhan Geylan
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 39 ve 90+3), Berk İsmail Ünsal (dk. 65), Bilal Ceylan (dk. 84) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Ali Emirhan Akçay, Emre Nizam (Giresunspor) - GİRESUN
Son Dakika › Spor › Giresunspor, Serik Belediyespor'a 4-0 Yenildi - Son Dakika
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